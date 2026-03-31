İstanbul'da dünyaevine giren Kübra ve Ömer çifti, sosyal medya üzerinden Çelik'e ''Kimsemiz Yok'' çağrısı yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Çağrıya kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı Çelik, düğüne katılarak çiftin en mutlu gününü adeta bir şölen alanına dönüştürdü.

''SİZİN ÇELİK ABİNİZ VAR''

Çiftin sosyal medyada yayılan ''Kimsemiz yok, düğünümüze gelir misiniz?'' mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çağrıyı gören Çelik, ''Sizin Çelik abiniz var'' diyerek çifte destek olacağını duyurdu.

Sözünü tutan ünlü sanatçı, altınını alıp düğün salonuna gitti. Genç çiftin ilk dansında sahneye çıkan Çelik, sevilen şarkılarını seslendirdi, davetlilerle birlikte halay çekti.





Sanatçının çağrısı üzerine birçok hayranı da düğüne katıldı ve salon kısa sürede doldu. Ortaya renkli ve duygusal anlar çıktı.

''DOYASIYA EĞLENDİK''

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, “Kübra ve Ömer için çaldık, söyledik, doyasıya eğlendik. Hepimiz için sıcacık bir anı oldu” ifadelerini kullandı.

KENDİ DÜĞÜNÜNE BİLE GİTMEMİŞ

Yoğun ilgi sonrası mesaj kutusunun düğün davetleriyle dolduğunu belirten sanatçı, herkese yetişemeyeceğini söyleyerek esprili bir dille, “Kendi düğününe bile gitmemiş bir adamım” dedi.