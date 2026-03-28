Portekiz’de iktidarda bulunan azınlık sağ hükümeti, Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği küresel enerji ve ekonomik krizle mücadele kapsamında kapsamlı bir önlem paketini hayata geçirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası tırmanan bölgesel çatışmaların ekonomik yansımalarını hafifletmeyi amaçlayan hükümet, enerji maliyetlerinde stratejik adımlar attı.

AKARYAKITTA SÜRESİZ İNDİRİM KARARI

Portekiz Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketici üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla KDV indiriminin ucu açık bir şekilde uzatıldığı bildirildi.

Hükümetin mart ayı başında uygulamaya koyduğu litre başına mazotta 7,6 sent, benzinde ise 4,1 sentlik indirimlerin süreceği kaydedilirken, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte önümüzdeki hafta fiyatlarda yeni bir düşüş beklendiği vurgulandı.

Portekiz medyasında yer alan öngörülere göre, beklenen indirimlerin gerçekleşmesi durumunda litre başına mazotta 9,4 sent, benzinde ise 5,1 sente varan bir rahatlama yaşanacak. Ancak bu hamlelere rağmen, komşu ülke İspanya’da akaryakıtın daha ucuz olması nedeniyle sınır bölgelerinde yaşayan Portekizli vatandaşların yakıt ikmali için halen İspanya’yı tercih ettiği belirtiliyor.