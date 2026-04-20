Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde konut piyasasında hareketli bir dönem geride kaldı. 2025 yılının ilk çeyreğinde 37 bin 688 TL olan ortalama metrekare satış fiyatı, 2026’nın aynı döneminde 48 bin 323 TL seviyesine ulaştı.

Fiyat artışlarının yanı sıra kiralardaki ivmelenme de dikkat çekti. Geçen yıl metrekaresi 180 TL olan ortalama kira bedeli, %34,45 artışla 242 TL'ye yükseldi. Bu durum, bir konut yatırımının kendisini amorti etme süresini ortalama 209 aydan 200 aya düşürerek gayrimenkulü yatırımcı için tekrar cazip hale getirdi.

İSTANBUL YENİDEN ZİRVEDE

Fiyat rekabetinde geçtiğimiz dönemlerde Muğla’nın gerisinde kalan İstanbul, 2026 yılı itibarıyla "en pahalı il" unvanını geri kazandı.

İstanbul: Metrekare fiyatı 79 bin 396 TL.

Muğla: Metrekare fiyatı 79 bin 255 TL.

Antalya: Metrekare fiyatı 54 bin 450 TL.

Bu illeri sırasıyla İzmir ve Çanakkale takip ederek Türkiye’nin en maliyetli konut piyasalarını oluşturdu.

KİRA GETİRİSİNDE SANAYİ KENTLERİ SÜRPRİZİ

Yatırımın en hızlı geri döndüğü, yani kira getirisinin satış fiyatına oranla en yüksek olduğu iller listesinde sanayi ve lojistik merkezleri başı çekiyor.

185 aylık geri dönüş süresiyle Kocaeli, Türkiye’nin konut yatırımında en verimli ili oldu. Kocaeli’yi 188 ay ile Tekirdağ ve Erzurum izledi.

KİRA GETİRİSİ EN AVANTAJLI İLK 5 İL

Kocaeli: 42.348 TL metrekare fiyatı (185 ay)

Tekirdağ: 39.097 TL metrekare fiyatı (188 ay)

Erzurum: 26.245 TL metrekare fiyatı (188 ay)

Kırklareli: 40.525 TL metrekare fiyatı (189 ay)

Şanlıurfa: 25.448 TL metrekare fiyatı (189 ay)

YATIRIMIN EN GEÇ DÖNDÜĞÜ İLLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, listenin diğer ucunda ise konut fiyatlarının çok yüksek olduğu ancak kira gelirinin bu fiyatı karşılama süresinin uzadığı iller yer alıyor. Muğla, 238 aylık amortisman süresiyle yatırımın en geç döndüğü şehir olarak kaydedildi. Onu 234 ay ile Kastamonu ve 231 ay ile Aksaray takip etti.

Veriler, İstanbul’da amortisman süresinin 196 ay olduğunu ve mega kentin kira getirisinde ilk 10’a giremediğini gösteriyor. Uzman verileri, yüksek sanayi istihdamı ve kiralık konut talebinin yoğun olduğu Kocaeli ve Tekirdağ gibi illerin, kısa vadeli kira getirisi hedefleyen yatırımcılar için daha rasyonel seçenekler sunduğunu ortaya koyuyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.