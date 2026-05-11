Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, kira kontratlarını adeta birer "disiplin yönetmeliğine" dönüştürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı yeni dönemde hazırlanan sözleşmelerin barınma hakkından ziyade yaşam tarzına müdahale eder hale geldiğini vurguladı.

Vatandaşları uyaran uzman "İmza attığınız metin sadece bir kira kağıdı değil, uymadığınızda anında kapının önüne konulmanıza neden olacak bir hukuk metnidir" dedi.

EVDE SPOR YAPMAK TAHLİYE SEBEBİ

Yeni kontratlarda en çok dikkat çeken detayların başında sosyal yaşam kısıtlamaları geliyor. Komşuların gürültüden rahatsız olabileceği gerekçesiyle, pek çok sözleşmeye "evde spor aleti kullanılamaz" maddesi eklendi.

Bununla da yetinmeyen mülk sahipleri, kiracının evde kaç kişiyle yaşayacağını ve hatta misafir trafiğini bile denetim altına alıyor. Evdeki kişi sayısının artması, yeni kontratlarda "doğrudan tahliye nedeni" olarak kodlanmış durumda.

SİTE KURALLARI SÖZLEŞMENİN MERKEZİNDE

Artık site ve apartman yönetim planları kira sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası oldu. Balkonda barbekü yapmak, çamaşır asmak, dış cepheye anten takmak ve hatta kapı önüne ayakkabı bırakmak gibi gündelik alışkanlıklar yasaklanıyor.

Bu kuralların bir kez bile ihlal edilmesi durumunda kiracıya sadece 3 gün süre tanınıyor; ihlal sürerse tahliye süreci vakit kaybedilmeden başlatılıyor.

MASRAFLAR KİRACIYA, TAPU EV SAHİBİNE KALIYOR

Ekonomik yük de tamamen kiracının omuzlarına yüklenmiş durumda. Yeni dönemde personel maaşları, kıdem tazminatı fonu ve SGK giderleri gibi apartmana ait idari masraflar kiracıdan talep ediliyor.

Ayrıca evin tahliyesi sırasında parkelerin cilalanmış, mermerlerin parlatılmış ve boyanın kusursuz yapılmış olması şartı aranıyor. Kira veya aidatın bir gün bile gecikmesi halinde ise yüzde 5 gecikme faizi otomatik olarak devreye giriyor.

"SÖZLEŞMELER ARTIK ÖZEL BİR HUKUK METNİ"

TGRT habere açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı, eskiden birkaç sayfa olan standart formların yerini çok sayfalı ve ağır yaptırımlı metinlerin aldığını belirtti.

Birçok vatandaşın "nasılsa standarttır" diyerek okumadan imza attığını ifade eden Araç, bu maddelerin hukuken bağlayıcı olduğunu ve mahkeme kapısında "okumamıştım" demenin hiçbir hükmü olmadığını hatırlatarak kiracıları daha dikkatli olmaya çağırdı.