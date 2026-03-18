ABD'nin Minnesota eyaletinde bağımsız Senato adayı Marisa Simonetti, kiracısını evden çıkarmak için başvurduğu tuhaf ve korkutucu yöntemler nedeniyle mahkum edildi. 32 yaşındaki genç siyasetçi Simonetti, 13 Mart'ta görülen davada jüri tarafından taciz, darp ve huzuru bozma suçlarından suçlu bulundu. Yaptıkları ABD dışında dünyada da gündem oldu

'ÖRÜMCEKLERDEN KORKUYORUM' DEDİ, EV SAHİBİ PLANINI İŞLETTİ

Olayların fitilini, 2024 yılının Haziran ayında Simonetti'nin evinin alt katını Airbnb üzerinden kiralayan Jacklyn Vasquez'in şikâyeti ateşledi. Baro sınavına hazırlanan Vasquez'in alt kattaki örümceklerden yakınarak ilaçlama talep etmesi üzerine gerginlik tırmandı.

Simonetti'nin bu talebe yanıtı sert ve tepkisel oldu. Genç siyasetçi önce evin internetini kesti, ardından tencere tava gürültüsüyle "Halleluja!" bağırarak kiracısını yıldırmaya çalıştı, ancak uyguladığı yöntemler işe yaramayınca karnalık planını devreye soktu.

GİZLİ KAMERAYA TAKILDI

Olayların en çarpıcı anı, kiracı Vasquez'in merdiven dibine yerleştirdiği laptop kamerasına yansıdı. Görüntüler, Simonetti'nin merdivenlerden aşağı çivi, iğne ve oyuncak fırlattığını, akabinde "Örümcek istilası!" diye bağırarak plastik bir kap dolusu toprağı ve canlı bir tarantulayı kiracısının üzerine doğru boşalttığını ortaya çıkardı.

Olay yerine gelen polis, merdivenlerde hâlâ hareket eden dev örümceği ve etrafa saçılmış kesici aletleri tutanaklara geçirdi. İddialara göre Simonetti, bir erkek arkadaşıyla birlikte alt katın kapısını menteşelerinden sökerek içeri girmeye de teşebbüs etti.

KARİYERİ BİTTİ

Bir dönem yerel seçimlerde aday olan ve hâlen ABD Senatosu için bağımsız olarak yarışan Simonetti'nin siyasi kariyeri bu skandalla ağır bir darbe aldı. Mahkumiyetin ardından verilecek nihai ceza, Mayıs ayındaki duruşmada açıklanacak.