Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu S.M.S.M.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı.

Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne sınır dışı edilmek üzere teslim edilen şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, kişinin IŞİD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Irak makamlarının talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılıkta ifadesi alınan zanlı hakkında, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama gerekçelerinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.