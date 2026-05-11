Bir süredir ekranlarda yer almayan Bülent İnal bu kararını Kıskanmak dizisiyle bozmuştu. Savcı Cihan'a hayat veren Bülent İnal'ın performansı göz doldurmuştu. Kıskanmak dizisinin reytinglerde istikrarlı bir tablo çizmemesi üzerine fişi çekilmişti.

TEKLİF YAĞIYORDU

Önümüzdeki hafta final yapması beklenen Kıskanmak dizisinde rol alan Bülent İnal'a Ömür Usta dizisinden teklif gitti.

NURGÜL YEŞİLÇAY VE GONCA VUSLATERİYLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Ömür Usta dizisiyle el sıkıştı. Yeni sezonda Bülent İnal, Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri’yle başrolü paylaşacak. Dizinin genç yıldızları arasında da Ömür Usta’nın çocukları rolleriyle Enes Koçak ve Cemre Arda var.