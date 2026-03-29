Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisi, son bölümde yaşanan ani zaman atlamasıyla sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, başrol oyuncusundan gelen final açıklaması oldu.

''ŞARTLAR UYGUN DEĞİL''

Dizinin Seniha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgü Namal, katıldığı galada dizinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Namal, “Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum” diyerek Kıskanmak’ın yakın zamanda ekranlara veda edeceğini duyurdu.

1 YILLIK ZAMAN ATLAMASI

Kıskanmak dizisinin son bölümünde yaşanan bir yıllık zaman atlaması da izleyiciye sürpriz olmuştu. Mükerrem’in ansızın ortaya çıkışı, hikâyedeki dengeleri altüst etmiş, reytinglerde dalgalanmalara yol açmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, dizinin akıbetine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Diziyi takip eden izleyiciler, Özgü Namal’ın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada hem üzüntülerini dile getirdi hem de final iddialarını teyit etmeye başladı.