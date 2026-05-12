DHA'nın 13 Nisan 2026 tarihli haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyordu. 2 kişi ise daha sonra gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve Leha Ahsen Alkan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan, Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.