Türkiye ile Senegal arasındaki askeri iş birliği, havacılık alanındaki kritik bir hamleyle yeni bir boyut kazandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Senegal Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan CN-235 tipi nakliye uçağı, kapsamlı bakım ve onarım işlemleri için Kayseri’ye intikal etti.

ASFAT yükleniciliğinde ve 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan bu süreç, Türkiye’nin askeri havacılık bakım kabiliyetlerini küresel ölçekte sergilemesi açısından büyük stratejik önem taşıyor.

KAYSERİ'DEKİ HANGAR BAKIM ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Senegal’in askeri nakliye ve deniz karakol görevlerinde kullandığı uçak filosunun modernizasyonu hedeflenirken, Kayseri’deki dev hangarlar A400M gibi devasa platformların ardından uluslararası kullanıcılar için de bir bakım üssü haline gelmiş durumda.

CN-235 UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Mekanik sağlamlığı ve kısa pistlere iniş-kalkış yeteneği ile bilinen CN-235, çok amaçlı bir hafif nakliye uçağıdır.

Maksimum Yük: 6.000 kg (yaklaşık)

Uzunluk: 21,40 metre

Kanat Açıklığı: 25,81 metre

Maksimum Hız: 450 km/s (245 knot)

Seyir Hızı: 430 km/s

Menzil: 4.350 km (yüksüz), 1.300 km (tam yükle)