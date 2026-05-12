Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı alındı. Daha önce 9’u çocuk olmak üzere toplam 33 kişinin tutuklandığı dosyada, mağdur çocuğun annesi T.Ö. hakkında da işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında T.Ö.’nün “aile yükümlülüğünü ihlal”, “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.