Bilim insanları, bu ilginç oluşumların ilk bakışta fantastik bir görüntü sunduğunu ancak tamamen doğal süreçlerin sonucu olduğunu belirtiyor. Pulları andıran bu desenlerin, milyonlarca yıl boyunca süren kuruma, çatlama ve rüzgar aşındırmasıyla oluştuğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre Mars’ın geçmişte daha nemli bir yapıya sahip olması, bu tür jeolojik izlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadı. Zamanla kuruyan yüzey, çatlayarak bugünkü dikkat çekici görünümünü kazandı.

'EJDERHA PULLARI' BENZETMESİ NEREDEN GELİYOR?

Araştırmacılar, söz konusu oluşumların düzenli ve üst üste geçmiş yapısının, efsanelerde anlatılan ejderha pullarını anımsattığını ifade ediyor. Bu benzetme, özellikle görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede yaygınlaştı ve keşif geniş kitlelerin ilgisini çekti.

Ancak bilim insanları, bu tür benzetmelerin sadece görsel bir çağrışımdan ibaret olduğunu ve herhangi bir 'gizemli' ya da olağanüstü durumun söz konusu olmadığını vurguluyor.

MARS’IN GEÇMİŞİNE DAİR ÖNEMLİ İPUÇLARI

Bu tür yüzey yapıları, Mars’ın geçmişte su barındırdığına dair güçlü kanıtlar arasında gösteriliyor. Özellikle çatlak desenleri, Dünya’daki kurumuş göl yataklarında görülen yapılarla benzerlik taşıyor.

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca görsel açıdan ilgi çekici olmadığını, aynı zamanda Mars’ın iklim geçmişini anlamak açısından da kritik veriler sunduğunu belirtiyor. Araştırmalar ilerledikçe, Kızıl Gezegen’in milyarlarca yıl önce nasıl bir ortama sahip olduğu daha net ortaya çıkabilir.