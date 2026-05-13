Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezon finali yaklaşırken yapımda yaşanacak ayrılıklar gündeme geldi. 22 Mayıs’ta ekrana gelecek bölümde iki oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi.

BABA OĞUL VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide İlhami hocaya hayat veren Fatih Gühan ile İlhami’nin babası Ulvi karakterini canlandıran Hamdi Alkan’ın projeye veda edeceği belirtildi. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin hikâyede önemli değişikliklere yol açacağı ifade ediliyor.

Öte yandan dizide Salkım Hanım’ın başına gelecek büyük olayın sezon finaline damga vuracağı konuşuluyor. Ayrıca diziden bir ismin daha veda edeceği bilgisine ulaşıldı. Fakat ismi henüz açıklanmadı. 22 Mayıs’ta ekrana gelecek bölümle birlikte hem hikâyede hem de kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.