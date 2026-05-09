Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Fragmanda Salkım’ın kızı Elif ile Fatih’in yakınlaşacağına işaret eden sahneler izleyicilerin tepkisini çekerken, çok sayıda kullanıcı sahnelerin kaldırılması yönünde yorum yaptı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından ise tartışma yaratan sahnelerin diziden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı, dördüncü sezonunda da reyting başarısını sürdürürken, kısa süre önce beşinci sezon onayını da aldı ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanda yer alan Elif ve Fatih detayı sosyal medyada gündem olmuştu.

HİKAYE DEĞİŞTİRİLDİ

Fragmanda, flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir erkeği eve alan Elif’in annesi Salkım tarafından yakalanmasının ardından, evde kalabilmek için Fatih’in odasına girmeyi planladığı görülüyordu. Bu sahneler sosyal medyada yoğun eleştiri alırken, dizinin 8 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 136. bölümünde hikayenin değiştirildiği dikkat çekti.

Yeni bölümde Elif’in Fatih’in odasına girmesi beklenirken, sahnenin revize edildiği ve odaya giren kişinin Başak olduğu görüldü. Dizide benzer bir değişiklik daha önce sezon başında Doğa ve Firaz karakterleri üzerinden de yapılmıştı.