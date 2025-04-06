Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, çok sayıda iştirakiyle farklı sektörlerdeki yatırımlarını artırırken, bir yandan da Avrupa pazarında radikal değişikliklere gitmeye devam ediyor.



Polonya'daki Arçelik fabrikasının 'verimlilik' sorunları nedeniyle üretimi durduracağını açıklayan şirket hakkında bir iddia da EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'dan geldi.

'KOCAELİ'DEKİ FABRİKA MANİSA'YA TAŞINIYOR'



Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koç Holding, Gebze Çayırova’daki Arçelik fabrikasını Manisa’ya taşıyor. Bu süreçte 700 işçi birden işten atıldı. Taşınma, 3000 işçinin kazanılmış haklarını gasp etmenin ve onları daha düşük ağır koşullarda sömürmenin bahanesine dönüştü.



Sermayenin çıkarlarının gece şövalyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruyoruz" ifadelerini kullandı.

MANİSA TÜRKİYE'NİN SANAYİ ÜSSÜ OLUYOR



Koç Holding'in Arçelik fabrikasına yönelik iddiaları sektör temsilcileri de doğrularken, Çinli otomotiv devi ByD'nin de Manisa'da kuracağı fabrikayla birlikte Ege şehri bir sanayi devi haline dönüşecek.



Kurulacak yeni fabrikalarla birlikte Manisa'da çalışan nüfusunun artması beklenirken, Kocaeli merkezli üretim gerçekleştiren bazı fabrikaların ilerleyen dönemde Manisa'ya kayması bekleniyor.