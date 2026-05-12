Güney Kıbrıs’ın dağları arasında unutulmuş, taş evleri yıkılmaya yüz tutmuş bir "hayalet köy", bugünlerde uluslararası bir tartışmanın odağında. Yıllardır kimsenin uğramadığı Trozena, Macar yatırımcı Uriel Curtis’in 2022 yılından beri parça parça yürüttüğü dev satın alma operasyonuyla gündeme oturdu.

1-2 EURO ÖDEYE ÖDEYE SATIN ALDI

Rum basınında geniş yankı uyandıran bilgilere göre Curtis, kimsenin dikkatini çekmeden köydeki 94 parsel araziyi ve 30 harap evin yarısını satın aldı. Tapu kayıtları, bu arazilerin bazılarının metrekaresinin inanılmaz bir fiyatla; yani sadece 1-2 euroya el değiştirdiğini gösteriyor.

Yatırımcının bu stratejik sessizliği, mülk sahiplerinin fiyat artırmasını engellemek için planlı bir şekilde yürüttüğü tahmin ediliyor. Ancak bugün gelinen noktada, hayalet köyün çehresini tamamen değiştirecek devasa bir proje masada.

BİRDEN FAZLA FİKİR ORTADA

Curtis, köye "ilk görüşte aşık olduğunu" ve vizyonunun sadece bir dinlenme alanı yaratmak olduğunu söylese de, resmi başvurular çok daha fazlasını işaret ediyor:

Dev Bağlar: 150 dönümlük arazi halihazırda bağlara dönüştürülmüş durumda.

Modern Şaraphane: Köyün kalbine büyük bir şarap üretim tesisi kurulması planlanıyor.

60 Yeni Konut: Projenin en çok tartışılan kısmı ise köy çevresindeki kamp alanına inşa edilmesi planlanan 60 konutluk yerleşim yeri.

ÇEVRE DAİRESİ ENGELİNE TAKILDI

Larnaka’daki yetkili makamlara yapılan başvurular, Çevre Dairesi’nin ciddi çekinceleri nedeniyle şu an askıda bekliyor. Köyün doğal dokusunun bozulması ve devasa inşaat faaliyetlerinin bölgedeki ekosisteme etkisi, Rum yetkilileri ikiye bölmüş durumda.

KIBRISLI TÜRKLERİN MİRASI

Trozena köyündeki arazilerin mülkiyet durumu ise konuyu daha karmaşık hale getiriyor. Köydeki pek çok arazinin aslında Kıbrıslı Türklere ait olduğu ve bu kişilerin çoğunun komşu Yerovasa köyünde ikamet ettiği biliniyor. Bu durum, yapılan satışların ve planlanan projenin hukuki ve siyasi zeminini daha da tartışmalı bir noktaya taşıyor.

"SAKİNLEŞMEYE İHTİYACI OLANLAR İÇİN BİR ALAN"

Katıldığı bir televizyon programında hakkındaki iddialara yanıt veren Uriel Curtis, beş yıl önce ziyaret ettiği bu terk edilmiş köye hayran kaldığını ve burayı dünya yorgunları için bir sığınak haline getirmek istediğini belirtti. Ancak kamuoyu şu sorunun yanıtını arıyor: Bu bir restorasyon projesi mi, yoksa hayalet bir köyün ticari çıkarlar uğruna yeniden kolonize edilmesi mi?

Trozena’nın kaderi, verilecek imar izinleriyle netleşecek. Ancak kesin olan bir şey var; bu sessiz köy artık hiç olmadığı kadar gürültülü bir tartışmanın merkezinde.