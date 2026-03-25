Tayland Başbakanı Anutin Çarnvirakul, ülkede tırmanan yakıt krizi ve enerji tasarrufu gündemiyle toplanan parlamento oturumuna kişisel elektrikli otomobiliyle geldi, ancak Başbakan'ın, yakıt bulamayan halkın akaryakıt istasyonlarında kavga ettiğine dair haberleri reddederek "Henüz bir rapor almadım" demesi dikkat çekti.

25 Mart sabahı saat 09:16 sularında Parlamento binası önünde ilginç bir hareketlilik yaşandı. Başbakan Anutin Çarnvirakul, hükümetin başlattığı yakıt tasarrufu kampanyasına kişisel bir destek mesajı vermek amacıyla, meclisteki kritik enerji önergesi toplantısına kendi şahsi elektrikli aracıyla geldi.

GAZETECİLERLE GERGİN DİYALOG: 'SORARSANIZ CEVAP VERMEM'

Başbakan'ın çevre dostu bu sembolik mesajı, gazetecilerin sokaktaki gerçekliğe dair sorduğu sorularla hızla yerini gergin bir atmosfere bıraktı.

Muhabirlerin, petrol tedariki nedeniyle halk arasında çıkan kavgaları hatırlatarak hükümetin acil bir müdahale planı olup olmadığını sorması üzerine Başbakan Anutin oldukça sert ve kaçamak bir yanıt verdi:

"Bu soruyu sorarsanız, cevap vermeyeceğim. Bilmiyorum. Durumdan haberdar değilim ve henüz bu konuyla ilgili herhangi bir resmi rapor almadım."

Basın mensuplarının ısrarlı soruları, krizin ekonomik boyutuna, özellikle de dizel fiyatlarındaki dondurma uygulamasının kaldırılmasına yöneldi. Fiyatların serbest bırakılmasının emtia fiyatlarını ve halkın geçim kaynaklarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Başbakan Anutin daha gerçekçi bir yaklaşım sergiledi.

Şüphesiz bir ekonomik etkinin yaşanacağını kabul eden Başbakan, hükümetin bu durumu ele almak için ilgili bakanlıklar bünyesindeki mevcut mekanizmaları devreye sokacağını belirtti.

Ancak, bu zorlu dönemde kamuoyunun tepkisinin ve paniğin nasıl yönetileceği yönündeki spesifik bir soruya, "Herkes bunun üzerinde çalışıyor" şeklinde kısa ve genel bir yanıt vermekle yetindi.