Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Amedspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanırken, karşılaşma sırasında Kocaelispor tribünlerinde bazı taraftarların 'sarı torba' salladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Karşılaşma sonrası tribünlerdeki 'sarı torbalarla' ilgili Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren'den açıklama geldi.

'KAYGI VERİCİ OLMUŞTUR'

Spor sahalarının saygı ve fair play anlayışının hakim olduğu alanlar olması gerektiğini belirterek, yaşananlarla ilgili gerekli hukuki ve idari süreçlerin başlatılmasını isteyen Eren, "Karşılaşma sırasında statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve semboller, toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olmuştur. Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

5 TARAFTAR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada 5 taraftar hakkında gözaltı kararının verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.