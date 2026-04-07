Bu kez ihanet Denizli’de yaşandı. İddiaya göre, kocasının kendisini ailesinin yanına göndermek istemesi üzerine şüphelenen kadın, eşinin davranışlarını dikkatle izlemeye başladı. Şüpheleri artan kadın, kocasının telefonundaki mesajları inceleyerek aldatıldığına dair ilk bulgulara ulaştı.

EŞİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Takibini sürdüren kadın, eşinin telefonundan günlük kiralık daire ilanlarına baktığını fark etti. Bunun üzerine plan yapan kadın, kocasının kendisini otogara bırakmasını kabul etti. Ancak otobüse bindikten kısa süre sonra araçtan inen kadın, eşini gizlice takip etmeye başladı.

EVLİ KADINLA YAKALADI

Eşinin gittiği adresi belirleyen kadın, kocasını bir apart dairesinde evli olduğu öne sürülen başka bir kadınla birlikte yakaladı. Baskın anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadının görüntüleri delil olarak sakladığı öğrenildi. Aldatılan kadın boşanma davası açacağını, tazminat ve nafaka talep edeceğini söyledi.

(Aldatılan kadın)

'KADININ KOCASINA HER ŞEYİ ANLATTIM'

Denizli Trafik Yaşam Grubu'nun haberine göre, kocasının tekstil firmasında servis şoförü olduğunu, kadının ise aynı firma güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen kadın, "Öğrendiğim kadarıyla 8-9 aydır ilişkileri var. Gördüğüm mesajları eşime belli etmedim. Bu kadın evli. Eşimle aynı iş yerinde çalışıyor. Kadının eşine de her şeyi anlattım. Şu an belgelerimi oluşturuyorum" dedi.