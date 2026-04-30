Sanat camiasından siyasete geçiş yapan isimler arasına katılan Kurt’un partiye üyeliği, BBP yetkilileri tarafından kamuoyuna duyuruldu. BBP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik ailemiz büyümeye devam ediyor. Sanat dünyasının değerli ismi Ömer Kurt partimize katıldı. Sanatçımıza rozetini Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici taktı. Toplumsal duyarlılığı ve birikimiyle partimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sayın Ömer Kurt'a hoş geldiniz diyor, bu katılımın davamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Ömer Kurt ise katılımına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, ülke meselelerine daha aktif şekilde katkı sunmak istediğini belirterek, “Sanat hayatım boyunca halkla iç içe oldum. Bundan sonra da sorumluluk alarak hizmet etmek istiyorum” dedi.