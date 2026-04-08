Hollanda merkezli TNO kuruluşu, dünyanın ilk esnek ve kavisli güneş enerjisi modülünü tanıttı. Perovskit teknolojisiyle üretilen bu esnek katmanlar, kavisli yüzeylerde bile yüzde 12,4 verimlilikle elektrik üretiyor. Geleneksel güneş panellerinin aksine bükülebilir yapıda olan bu teknoloji, kol çantalarından giysilere kadar tüm kavisli aksesuarlara entegre edilerek mobil cihazlar için bağımsız bir enerji kaynağı oluşturuyor.

KAVİSLİ YÜZEYDE YÜKSEK ENERJİ VERİMİ

Laboratuvar aşamasından endüstriyel kullanıma taşınan teknoloji, ASAT BV iş birliğiyle somut ürünlere dönüştürüldü. Düz modüllerde yüzde 13,8 olan verimlilik oranı, çanta ve kiremit gibi kavisli formlara büküldüğünde dahi yüzde 12,4 seviyesinde korunuyor. Bu özellik, tasarım ve estetikten ödün vermeden her türlü eşyanın bir jeneratör gibi çalışmasını sağlıyor.

RULO ÜRETİM SİSTEMİYLE SERİ İMALAT BAŞLADI

Projenin en kritik aşamasını, gazete baskı yöntemine benzeyen "rulo-rulo" (roll-to-roll) üretim tekniği oluşturuyor. Güneş hücrelerinin esnek rulolar üzerine sürekli bir hat halinde basılması, maliyetleri düşürerek büyük ölçekli endüstriyel üretimi mümkün kılıyor. Bu yöntem sayesinde esnek güneş hücreleri, özel laboratuvar ortamlarına ihtiyaç duymadan fabrikalarda seri halde üretilip tekstil ve deri sektörüne tedarik ediliyor.

MOBİL CİHAZLAR İÇİN KESİNTİSİZ ENERJİ

Ticarileşme aşaması için kurulan Perovion Technologies, bu esnek modülleri günlük hayattaki aksesuarlara entegre etmeye odaklandı. Özellikle kol çantaları ve sırt çantalarının dış yüzeyine kaplanan bu teknoloji, gün içinde yürürken veya dışarıda vakit geçirirken telefon ve tablet gibi cihazların şarj edilmesini sağlıyor. Avrupa kaynaklı finansmanla desteklenen proje, enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı ve giyilebilir teknoloji pazarında yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.