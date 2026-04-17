Yunan Hava Kuvvetleri, stratejik F-16 Viper modernizasyon programında 50’nci uçağın envantere girmesiyle birlikte kritik bir aşamayı geride bıraktı. Lockheed Martin ve Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı proje, mevcut F-16 filosunun teknolojik açıdan en üst seviyeye taşınmasını hedeflerken, ulaşılan bu son teslimat programın üretim ve entegrasyon süreçlerindeki istikrarını da tescilledi.

Geçtiğimiz ay Atina yönetiminin 38 adetlik ek bir paket için daha fon onayı vermesiyle ivme kazanan süreç, Yunan filosunun aviyonik sistemlerinden görev bilgisayarlarına kadar tüm altyapısını modernize ederek gelişmiş bir muharebe standardına ulaştırıyor.

PİLOTLARIN REAKSİYON HIZI EN DÜZEYE ÇIKARILIYOR

Viper konfigürasyonuna geçişle birlikte, pilotların harekat sırasında sahip olduğu durumsal farkındalık ve tehditlere karşı reaksiyon hızı en üst düzeye çıkarılıyor. Gelişmiş sensörler ve yenilenen görev sistemleri sayesinde hedef tespiti ve angajman süreçlerinde operasyonel etkinlik artırılırken, uçakların çoklu görev senaryolarındaki performansı İNİOHOS 2026 gibi geniş kapsamlı askeri tatbikatlarda da test edilerek sahadaki başarısı doğrulanıyor.

Bu teknolojik dönüşüm, Yunan Hava Kuvvetleri'nin karmaşık hava sahası koşullarında çok daha yüksek verimlilikle görev yapabilmesinin önünü açıyor.

NATO AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

NATO yükümlülükleri ve operasyonel hazırlık seviyesi açısından da büyük önem taşıyan bu modernizasyon, sadece mevcut filonun idamesini kolaylaştırmakla kalmayıp, Yunanistan'ın gelecekteki havacılık projeleri için de sürdürülebilir bir teknik temel oluşturuyor