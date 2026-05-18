Bangladeş hükümeti, komşusu Hindistan ile onlarca yıldır diplomatik krize yol açan su paylaşımı sorununa karşı tarihi bir adım atarak devasa bir baraj projesine onay verdi.

Hindistan'ın nehir sularını tutması nedeniyle özellikle kurak mevsimlerde ciddi su kıtlığı ve tarımsal kriz yaşayan ülke, 2,1 kilometre uzunluğundaki "Padma Barajı" ile kendi su bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor.

MİLYARLARCA METREKÜP SUYU DEPOLAYACAKLAR

Yaklaşık 345 milyar taka (bölgesel para birimi) başlangıç bütçesiyle hayata geçirilecek dev proje, muson yağmurları döneminde nehir sularını kontrol altına alarak tam 2,9 milyar metreküp suyu devasa bir rezervuarda depolayacak.

Baraj sayesinde kurak aylarda tarım arazilerinin susuz kalması önlenecek, nehirlerin kurumasıyla iç kısımlara kadar ilerleyen tuzlu deniz suyunun tarım ürünlerine ve içme suyu kaynaklarına zarar vermesinin önüne geçilecek.

70 MİLYON İNSAN DOĞRUDAN FAYDALANACAK

Projenin Bangladeş için hayati bir dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, bu yatırımdan ülke nüfusunun üçte birine denk gelen yaklaşık 70 milyon insanın doğrudan faydalanacağını açıkladı. Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi bölgenin kaderini değiştirmesi beklenen bu devasa altyapı hamlesi, Bangladeş'in tarımsal gıda güvenliğini güvence altına alırken, Hindistan'ın su hamlelerine karşı da Dakka yönetiminin elini güçlendirmiş olacak.