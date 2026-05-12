Son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Gelin dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri şaşkına çevirdi. Dizide ortaya çıkan çarpıcı gerçek ve ardından konağa gelen polisler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Mukadder’in yaşadığı sinir krizi ve gözyaşları izleyicileri ekran başına kilitledi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

3. sezonuyla ekrana gelen Gelin dizisi, sürükleyici hikâyesiyle sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında ise tüm dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Fragmanda Hançer’in Cihan’a anlattıkları dikkat çekti. Hançer, Beyza’nın yıllarca annesine mektuplar gönderdiğini ve yaşadığı her şeyi detaylı şekilde anlattığını söyledi. Mektupların ortaya çıkmasının ardından savcının davayı yeniden açma kararı aldığı öğrenildi.

HANÇER CİHAN'A BOMBAYI PATLATTI

Hançer’in, “Artık muhatabın annem değil, yengen. Beyza yıllarca annesine mektup göndermiş. Savcı davayı yeniden açtı. Dayın da bu işin içindeymiş” sözleri dizide tansiyonu yükseltti.

Gerçeği öğrenen Cihan’ın annesi Mukadder’den hesap sorduğu anlarda konağa polislerin gelmesi ise fragmana damga vurdu. Polisleri gören Mukadder’in gözyaşlarına boğulması ve yaşadığı panik izleyicileri şaşkına çevirdi.

Fragmanın ardından sosyal medyada diziye yorum yağdı. İzleyiciler, “Mukadder yasaklansın”, “Bu gerçek olamaz” ve “Cihan artık Hançer’i suçlamayı bırak” gibi yorumlarla sahnelere tepki gösterdi.