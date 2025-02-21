Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi, kredi faizlerinde düşüş beklentisini de beraberinde getirdi. Ancak bankacılık sektöründe konut kredi faizleri, iki faiz indirimi sonrasında bile aylık yüzde 2,79'un altına inmekte zorlanıyor. Piyasadaki beklentiler artsa da bankacılık uzmanları, enflasyon ve politika faizi yeterince düşmeden konut kredi faizlerinde anlamlı bir gerilemenin zor olduğuna dikkat çekiyor.

FAİZLER NEDEN DÜŞMÜYOR?

Konut kredisi faizlerinde gerilemenin sınırlı olmasının temel nedeni, enflasyon ve merkez bankasının para politikası. 2025 yılı sonu için yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12 ve 2027 sonu için yüzde 8 enflasyon tahmini bulunan Merkez Bankası, dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyor. Bu hedeflere ulaşılması durumunda, bankacılık sektörü kaynakları 2026'nın ikinci yarısında konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inebileceğini belirtiyor.

MEVCUT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE DURUMDA?

Merkez Bankası'nın aralık ve ocak aylarında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen, konut kredisi faizlerinde beklenen düşüş gerçekleşmedi. İlk ve yeni konutlar için belirlenen kredi faizleri aylık yüzde 3'lerin altına inse de, piyasada ciddi bir hareketlilik oluşmadı. Bazı bankalar aylık faizi yüzde 2,79'a kadar düşürse de, bu oran yıllık bileşik bazda yüzde 39'un üzerinde bir maliyet oluşturuyor.

2026'DAN ÖNCE FAİZLER DÜŞER Mİ?

Ekonomim'de yer alan habere göre bankacılık uzmanları, enflasyon ve faiz oranları istenen seviyelere gelmeden konut kredi faizlerinin yüzde 2,5'in altına inmesinin zor olduğunu belirtiyor. Kamu bankalarının belirli dönemlerde yapabileceği kampanyalarla faizlerin yüzde 1 seviyelerine yaklaşması mümkün görülse de, geneli kapsayan bir düşüş için ekonomik istikrar ve enflasyonun belirgin bir şekilde gerilemesi gerekiyor.

KONUT FİYATLARI VE KREDİ TALEBİ

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatlarındaki artış ivmesi 2024'te yeniden hız kazandı. Ocak ayında konut fiyat endeksi aylık yüzde 4,7 artarken, yıllık artış yüzde 31,9'a ulaştı. Buna rağmen, reel bazda fiyatların bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında gerilediği görülüyor.

Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılı itibariyle konut arzının talebe yaklaşacağı bir döneme girileceğini öngörüyor. Konut kredi faizlerinde düşüş beklentisi devam etse de, bu düşüşün gerçekçi olabilmesi için enflasyonun belirgin bir şekilde gerilemesi ve politika faizinin düşmesi gerekiyor.

Bankacılık sektörü kaynakları, yaygın bir konut kredi kampanyası olmadan faizlerin kısa vadede yüzde 1'in altına inmesinin zor göründüğünü vurguluyor. Ancak 2026'nın ikinci yarısından itibaren ekonomi politikalarının beklenen etkiyi göstermesi durumunda, konut kredi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanabilir.