Türkiye’nin sulak alanlarında sessizce boy gösteren ve ilk bakışta masum bir çiçek gibi görünen göl soğanı, 2026 yılının en stratejik tarım ürünlerinden biri haline geldi. Doğadan izinsiz koparılması bir servet değerinde cezaya tabi olan bu bitki, yasal yollarla üretimini yapan çiftçiler için ise adeta bir darphaneye dönüştü.
Göl soğanın asıl sırrı estetik görüntüsünde değil, bünyesinde sakladığı kimyada yatıyor. Bitkinin içeriğinde bulunan galantamin maddesi, dünya genelinde Alzheimer ve çocuk felci gibi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların ana hammaddesini oluşturuyor. Türkiye, bu stratejik bitkiyi özellikle Avrupa’daki dev ilaç laboratuvarlarına ihraç ederek tıp dünyasına ham madde sağlayan kilit ülkelerden biri konumunda bulunuyor.
KOPARMANIN BEDELİ 700 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Doğa koruma ekipleri ve jandarma, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki sulak alanları 7 gün 24 saat mercek altında tutuyor. Nesli tehlike altında olduğu için korunan göl soğanını doğadan izinsiz sökmenin cezası, 2026 yılı çevre mevzuatına göre 700 bin TL’yi aşan ağır yaptırımlara ulaşıyor.
ÖZEL İZİN GEREKİYOR
Doğada yasak olan bu bitki, tarlada doğru yöntemlerle yetiştirildiğinde dev bir kazanç kapısına dönüşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan özel izin alan lisanslı üreticiler, kültür üretimi yöntemiyle bu bitkiyi yetiştirerek dünya pazarına sunuyor. Süs bitkisi pazarında tek bir soğan 250 ile 350 TL bandında alıcı bulurken, ilaç sanayisi için yapılan tonajlı üretimlerde rakamlar milyon dolarlık ihracat hacimlerine ulaşıyor.
Bu servet yolculuğuna çıkmak sanıldığı kadar kolay bir süreç gerektirmiyor. Göl soğanı üretmek isteyen girişimcilerin öncelikle bakanlıktan süs bitkisi üretici belgesi alması ve üretecekleri soğanların doğadan değil, tescilli anaçlardan geldiğini kanıtlaması isteniyor
Ayrıca her yıl Aralık ayında yayımlanan devletin belirlediği ihracat kotalarına uymak ve hasat döneminde tarlada yapılacak teknik denetimlerden başarıyla geçmek üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.
HEM SERVET HEM ZEHİR
Göl soğanı üreticileri ve uzmanlar ekonomik değerin yanı sıra hayati bir konuda da uyarıda bulunuyor. Bu bitki sadece cebinizi değil, bilinçsizce yaklaşıldığında sağlığınızı da doğrudan tehdit edebiliyor. Nergis veya yemeklik soğanla dış görünüş olarak benzerlik gösteren göl soğanı, yüksek derecede zehirli maddeler barındırıyor. Sadece laboratuvar ortamında işlenerek ilaç haline getirilebilen bu beyaz altın, doğrudan tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
