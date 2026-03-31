İlçeye bağlı Dikilitaş köyünde bir kişinin, köpeğini acımasızca ağaca asıp öldürdüğü görüntüler infiale neden oldu.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür.

Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir."