İstanbul’da, kan donduran vahşetin perde arkası polis soruşturmasıyla ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami (69), yaklaşık 20 yıldır İstanbul Maltepe’de yalnız yaşıyordu.Düzenli bir hayat sürdüğü öğrenilen kadından uzun süre haber alamayan halasının oğlu Darıush Tahbaz, 12 Mayıs 2026 tarihinde Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan soruşturmada cinayeti itiraf eden Erkan B. yer göstermede tüyler ürperten ayrıntıları şöyle anlattı:

TÜYLER ÜRPERTEN AYRINTILAR

“O’nu Esenyurt’taki kendi ikametimde, evimden aldım, geldim buraya. Öldürme işlemini orada gerçekleştirdim. Zaten oradaydım, evimin 100 metre yanında. Köpeğin tasması vardı işte. Ama tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı’ya götürdüm, Bostancı’da inmedi. Daha sonra Florya’ya gittik. Florya’da sahil kenarında da şey yaptık, inmedi. Yani bir fırsat bulsa arabadan inse, kaçıp gidecektim. O kadar şey yapmama rağmen inmedi. En son arabada 'illa eve geleceğim' dedi.

KÖPEĞİNİN TASMASIYLA ÖLDÜRMÜŞ!

Zaten o sırada eşim de aramıştı, eşim evdeydi. Ben normalde ofisime gelsem, beraber ofisime çıkıp oturacaktık ya da geceyi beraber geçirecektik ofiste. Gelmedi ofise. Eşimin numarasını görünce oraya gelmedi normalde. Gelecekti yani. Problem yaptı, bağırdı, çağırdı, inmedi arabadan.

Eve kadar bıraktım, Bostancı’ya gittim, yine inmedi arabadan. En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya kalktı. O arada biz boğuştuk. Tasma elindeydi, saçına falan geçti, boynuna geçti. Ondan sonra baktım nefes almıyor. Arbede esnasında ama normalde çekip boğmuşum. 112’yi arayayım dedim, biraz sakinleştikten sonra. Baktım ki ses yok yani. Canlılık yok. Aramadım, Ondan sonra panik yaptım, korktum.

"KIRŞEHİR’E GÖTÜRDÜM"

Sonrasında işte arabanın içinde durdu. Ben de otoparka indim, otoparkta durdu. Sabah oldu. Sabahleyin bekledim, bu akşam buraya gelene kadar vakit geçti. Geldim buraya işte, Kayseri’ye. Orada yol kenarında bir yer gördüm. Kırşehir, Mucur'da üstüne toprak attım.”

EVDEKİ DETAYLAR POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ

Evde yapılan incelemede, yemeklerin bozulduğu, camın açık olduğu ve kadının kısa süreliğine dışarı çıkmış gibi evi bıraktığı görüldü. Aidatlarını düzenli ödeyen ve yaşam disiplinine sahip olduğu belirtilen kadının aniden ortadan kaybolması şüphe uyandırdı.

WHATSAPP MESAJI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Soruşturma sürerken 18 Nisan’da apartmanın WhatsApp grubuna, Farkhondeh Ghaem Maghami adına, “Arkadaşlarımla tatildeyim” şeklinde mesaj gönderildi. Ancak polis, kadının Türkçe yazamadığını belirledi ve bu durumu şüpheli buldu. Bunun üzerine derinleşen soruşturma akıllara durgunluk veren olaylara uzandı.

ERKEK ARKADAŞI MÜTEAHHİT ÇIKTI

Polis hemen kadının cep telefonuyla ilgili çalışma başlattı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki müteahhit Erkan B., olduğunu belirledi. İkili arasında yaklaşık 4-5 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Telefon sinyal kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Erkan B.’nin, 14 Nisan günü öğle saatlerinde Esenyurt’taki evinden çıktığını ve Farkhondeh Ghaem Maghami’yi evinden alarak Büyükçekmece’ye götürdüğünü tespit etti. İkilinin burada birlikte yemek yediği belirlendi.

İLK BAŞTA CİNAYETİ İNKAR ETTİ

Gözaltına alınan Erkan B. ilk ifadesinde, “Evet birlikteydik ama sonra ayrıldık. Sonrasını bilmiyorum” diyerek suçlamaları reddetti. Ancak polis elde edilen teknik takip, HTS kayıtları ve deliller karşısında şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini tespit etti.

TASMA İLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturma derinleşince detaylar ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması sonucuna göre olay şöyle gelişti: İddiaya göre İranlı kadına, Erkan B. evinde kalmak istediğini söyledi. Bu sırada Erkan B.’nin imam nikahlı eşinden telefon gelince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Farkhondeh Ghaem Maghami, köpeğin tasmasıyla Erkan B.’ye vurdu. Bunun üzerine şüpheli de aynı tasma ile kadını boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından paniğe kapılan şüpheli, cesedi aracının arka koltuğuna yatırarak evine giderek geceyi uyuyarak geçirdi. Ertesi gün Çatalca’ya giden şüpheli burada cesedi, 4-5 parçaya ayırdı. Parçalanan cesetlerin poşetlendiği, olayda kullanılan bıçak ile kıyafetlerin de ayrı poşetlere konulduğu öğrenildi.

CESEDİ KIRŞEHİR’E GÖTÜRÜP GÖMMÜŞ

Soruşturma dosyasında ise ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheli Erkan B., polise yakalanmamak için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Plana göre Erkan B., kadın arkadaşı Maghami’nin cep telefonunu Büyükçekmece’de bir işletmenin valesi Mesut A.’ya bırakarak, “Ben ararsam telefonu aç, başka aramaları açma” dedi. Şüpheli bu yöntemle kadının halen hayatta olduğu izlenimi vermeye çalıştı.

Çıkan ayrıntılara göre Erkan B.'nin, 16 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak Kırşehir’in Mucur ilçesine gittiği belirlendi. Yol boyunca yalnızca bir noktada durduğu tespit edilen Erkan B. 17 Nisan günü, menfez yakınındaki yumuşak toprağa ceset parçalarını yaklaşık 13-14 dakika içinde gömdü. Ancak bir süre sonra hayvanlar tarafından gömülen cesetler çıkarılıyor.

WHATSAPP MESAJINI KENDİSİ ATMIŞ

22 Nisan’da köylülerin ihbarı üzerine bölgede yarı gömülü halde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimlik tespiti sırasında kadının diş implantları ile sol ayak bileğindeki platin dikkat çekti. Yapılan incelemelerde cesedin, Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 18 Nisan’da apartman grubuna gönderilen mesaj oldu. Polis, Erkan B.’nin, HTS kayıtlarına yakalanmamak için kendi telefonunu evde bıraktığını, daha sonra kadının telefonunu almaya giderek mesajı kendisinin gönderdiğini belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Polis soruşturmasında Erkan B.’nin olaydan sonra 22 Nisan’da yurt dışına çıktığı, 25 Nisan’da yeniden Türkiye’ye döndüğü de tespit edildi. Cinayet soruşturması kapsamında Erkan B.'nin yanı sıra vale Mesut A. ile ortak arkadaşları olduğu öğrenilen Sedef G. de gözaltına alındı.

LUMINOL İNCELEMESİNDE KAN İZİ ÇIKTI

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen araçta yapılan luminol incelemesinde de cihazın tepki verdiği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca şüpheliye hem kadını öldürdüğü evde hem de cesedi gömdüğü bölgede yer gösterme yaptırdı.