Şanlıurfa’da mezarlıkta ortaya çıkan olay, büyük şaşkınlık yarattı. Yeni Mezarlık içerisinde bulunan plastik varilin içinden kaplar içerisinde saklanan 21 insan cenini çıktı.

İddiaya göre mezarlık ziyareti için bölgeye giden vatandaşlar, çöp atmak istedikleri sırada varilin içinde kaplara yerleştirilmiş ceninleri fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ceninlerin üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülürken, polis ekipleri ceninlerin mezarlığa kim tarafından getirildiğini ve neden gömülmeyerek bir kenara bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

İlk değerlendirmelere göre düşük ya da kürtaj sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen ceninler için bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceninler, otopsi ve detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.