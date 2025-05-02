Kan donduran olay 17 Mayıs 2024’te Konya’da meydana geldi.
Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu Gholam Sakhi iddiaya göre yanındaki B.M., A.J. ve J.T birlikte tanışıp cinsel birliktelik teklif ettiği Çiğdem Eskidemirci’yi (35) boğup, bıçaklayarak öldürdü.
4’Ü BİRDEN GÖMDÜ
4 Afgan, kadının cesedini halıya sarıp cenaze namazı kıldıktan sonra evin bahçesine gömdü. Etrafa kötü kokular yayılınca cinayet ortaya çıktı.
Görülen davada Gholam Sakhi, “Maktul bağırmaya başladı. Boynunu sıktım sonra bıçakladım. Bir süre sonra öldü. Cesedi battaniyeye sarıp bodruma sakladım” diyerek cinayeti itiraf etti.
Diğer 3 Afgan cesedi gömmelerini detaylarıyla anlattı. Ancak son duruşmada tahliye edildiler.
Karara isyan eden Çiğdem Eskidemirci’nin babası, “Kızımı vahşice katledip gömdüler. Tahliye edilmelerini beklemiyordum, şoke oldum” diye konuştu.