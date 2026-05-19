Meksika'nın devasa başkenti Mexico City, kelimenin tam anlamıyla "yere batıyor". NASA’nın yeni nesil uydu teknolojisi NISAR ile yaptığı son ölçümler, megakentin bazı bölgelerinde çökme hızının ayda 2 santimetreyi aştığını ortaya koydu. Yüzyıllardır süren bu sessiz felaket, artık şehrin hayati altyapısını ve tarihini geri dönülemez bir yıkımın eşiğine getirdi.

UZAYDAN GELEN KORKUTAN RAPOR

NASA’nın gelişmiş radar sistemleri, geçen yılın sonbaharından bu yana kenti mercek altına aldı. Elde edilen veriler, on yıllardır süren zemin oturmasının kurak dönemlerde çok daha agresif bir hal aldığını gösteriyor. Yapılan analizlere göre toplam kayıp açıklandı. Şehir merkezi son yüzyılda toplamda 10 ila 15 metre arasında aşağı kaydı.

Batışın güncel hızı ise ayda 2 santimetre olarak ölçüldü. Bazı bölgelerde çökme hızı yıllık 25 santimetreye yaklaşarak dünya rekoru kırıyor. En riskli bölge ise uluslararası havalimanı, çöküşün en dik olduğu nokta olarak belirlendi.

METRO HATTI VE BİNALAR TAHLİKEDE

Bu jeolojik krizin kökeninde hem doğa hem de insan eliyle yapılan hatalar yatıyor. Azteklerin göl üzerine kurduğu bu şehir, bugün kendi su ihtiyacı tarafından yutuluyor:

Kurutulmuş Göl Yatağı: Yumuşak ve killi zemin, üzerine binen devasa binaların ağırlığını taşıyamıyor.

Aşırı Su Tüketimi: Nüfusun su ihtiyacını karşılamak için yer altı sularının kontrolsüzce çekilmesi, toprağın sünger gibi sönmesine neden oluyor.

Dengesiz Çökme: Zeminin her noktada aynı hızla çökmemesi, binaların çatlamasına, tarihi katedral kulelerinin eğilmesine ve metro hatlarının bozulmasına yol açıyor.

KURTULUŞ SU AKUPUNKTURUNDAN GEÇİYOR

Yetkililer bu felaketi durdurmak için zamanla yarışıyor. Havalimanı pistleri her yıl onarılırken, şehir yönetimi "su akupunkturu" adı verilen yenilikçi bir yöntemi devreye soktu. Bu yöntemle yağmur suları doğrudan yer altına enjekte edilerek toprağın doluluk oranının artırılması hedefleniyor.

Uzman Uyarısı: "Eğer yer altı suyu çekimi acilen sınırlandırılmaz ve bu drenaj krizi durdurulmazsa, modern dünyanın en büyük metropollerinden biri olan Mexico City, kendi temelleri üzerinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak."