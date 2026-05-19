Yunanistan’daki Ehinades takımadaları içinde yer alan Makri Adası, kasım ayında düzenlenecek açık artırmayla yeni sahibini arayacak. Ada için belirlenen başlangıç bedelinin 247 bin euro olduğu açıklandı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre adada küçük bir konut, su sarnıcı ve şapel gibi uzun süredir kullanılmayan bazı yapılar yer alıyor. Adayı dikkat çekici hale getiren “tamamen ıssız” yapısı, yatırım planları açısından çeşitli kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.

NATURA 2000 KAPSAMINDA KORUMA ALTINDA

Makri Adası, Avrupa Birliği’nin çevre koruma ağı olan Natura 2000 içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda orman statüsüne sahip olan bölgede yapılaşma oldukça sınırlı tutuluyor. Bu nedenle büyük ölçekli turizm projeleri, otel veya resort yatırımlarına izin verilmiyor. Bölgede yalnızca belirli altyapı düzenlemeleri ile tarımsal faaliyetler gerçekleştirilebiliyor.

FİYATI YILLAR İÇİNDE DÜŞTÜ

Makri Adası daha önce 2022 yılında yaklaşık 8 milyon euro değer biçilen bir satış süreciyle gündeme gelmişti. Ancak çevresel koruma şartları ve yeniden yapılan değerleme çalışmaları sonrasında adanın satış fiyatında ciddi bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

PANDEMİ SONRASI ÖZEL ADALARA İLGİ ARTTI

Pandemiyle birlikte yükselen “dijital detoks” ve şehir yaşamından tamamen uzaklaşma eğilimi, özel adalara olan ilgiyi artırdı. Akdeniz’deki özel ada piyasasında son dönemde hareketlilik yaşanırken, özellikle sakinlik ve izolasyon arayan yatırımcıların bu tür yerlere yöneldiği belirtiliyor.

LÜKS ADA KİRALAMA TRENDİ YÜKSELİŞTE

Satın alma seçeneğinin yanı sıra, Yunanistan ve İspanya’da lüks ada kiralama konsepti de dikkat çekiyor. Atina Rivierası yakınlarında bulunan Turquoise Private Island ile Ibiza açıklarındaki Tagomago Adası, helikopter transferi, özel aşçı ve kişisel hizmet seçenekleriyle öne çıkan destinasyonlar arasında gösteriliyor.