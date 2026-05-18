Mısır, modern tarihindeki en iddialı tarımsal kalkınma hamlesini, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katıldığı görkemli bir törenle "Yeni Delta" projesini hayata geçirerek başlattı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve projenin detaylarını anlatan özel bir belgesel gösterimiyle açılışı yapılan bu devasa girişim, Nil Vadisi'nin geleneksel sınırlarını aşarak çölün kalbine bereket taşımayı hedefliyor.

El-Buhayra, Giza ve Matruh illeri arasındaki devasa bir koridoru kapsayan proje, yaklaşık 19 bin kilometrekarelik çöl arazisini ıslah ederek modern bir tarım üssüne dönüştürme iddiasını taşıyor.

19 DEV POMPA İSTASYONU KURULDU

Bu dev projenin teknik altyapısı, mühendislik sınırlarını zorlayan bir boyuta sahip. Nil Delta bölgesinden gelen tarımsal drenaj sularını ileri düzeyde arıtarak çöle pompalamak için tam 150 kilometrelik bir boru hattı inşa edilirken, suyun akışını sağlamak amacıyla 19 dev pompa istasyonu kuruldu.

Cumhurbaşkanı Sisi, açılış sırasında 3 numaralı pompa istasyonunu ve bölgedeki buğday hasat alanlarını bizzat inceleyerek yetkililerden verim raporları aldı. Teknik gezisi sırasında yaptığı konuşmada Sisi, küresel ve bölgesel gerilimlerin enerji ile gıda güvenliği üzerinde yarattığı tehditlere dikkat çekerek, Mısır'ın kendi kendine yetebilmesinin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Ekonomik ve sosyal açıdan da büyük bir dönüşüm vaat eden Yeni Delta, yaklaşık 2 milyon kişiye yeni iş kapısı açarak ülkedeki istihdam sorununa dev bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle buğday, şeker pancarı ve mısır gibi Mısır ekonomisi için hayati önem taşıyan stratejik ürünlerin üretiminde rekor artışlar hedefleniyor.

Nil Vadisi'ndeki mevcut arazilerin verimliliğini korurken, çölün ortasında yaratılan bu yeni tarım kuşağı sayesinde Mısır, modern tarihindeki en büyük yatay tarımsal genişleme hamlesini tamamlayarak gıda arzında dışa bağımlılığı minimuma indirmeyi planlıyor.