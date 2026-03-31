2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde bu akşam A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. Ülkenin başkenti Priştine'de oynanacak karşılaşma öncesi A Millilerin oteline havai fişekli saldırı gündeme bomba gibi düşerken, iç ısıtan haberler de geldi.

"BUGÜN RAKİP HER ZAMAN DOSTUZ"

Priştine'de bir kafe, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz! Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok!" yazısını camına asarak Türk taraftarlara çay ve kahvenin bedava olduğunu duyurdu.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından tüm kullanıcılar iki ülkenin arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yorumların bir kısmı şöyle:

- "İşte vefa"

- "Kahvenin 40 yıl hatrı vardır misali"

- "Gurur verici bir şey"

- "Helal olsun valla"

- "Priştine'deki bu jest, unutulmayan bir vefanın en güzel hali."

KOSOVA'YA TAM DESTEK

1999'da Sırbistan'ın Kosovalı Arnavutlara yönelik etnik temizlik girişimini durdurmak adına Türkiye; 18 adet F-16 uçağıyla aktif katılım sağlayıp Türk hava üslerini müttefiklere açtı.

Sırp zulmünden kaçan yaklaşık 18.000 Kosovalı mülteciye kapılarını açtı; Kırklareli'de dev bir kamp kurarak barınma ve sağlık desteği verdi.

Savaştan sonra kurulan KFOR (Kosova Barış Gücü) bünyesinde Prizren merkezli asker konuşlandırarak bölgenin güvenliğini ve yeniden imarını üstlendi.