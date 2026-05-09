Küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesinde merkez bankalarının talebi kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Piyasa uzun süredir birkaç büyük oyuncunun etkisi altında kalsa da, Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (CBK) piyasaya girişiyle birlikte bu talep tabanının giderek genişlediği görülüyor.

KOSAVA MERKEZ BANKASI TARİHİNDE BİR İLK

Kosova Merkez Bankası Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kurum tarihinde ilk kez resmi rezervlerine altın dahil edildiğini bildirdi. Banka tarafından yayımlanan basın bülteninde, bu gelişmenin kurumsal bir başarı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu hamle, CBK'nın rezerv yönetim çerçevesinin devam eden modernizasyonunu yansıtmaktadır. Altının rezerv portföyüne dahil edilmesi; çeşitliliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği güçlendirirken, yatırım uygulamalarımızı modern uluslararası standartlar ve sağlam merkez bankacılığı ilkeleriyle uyumlu hale getirmektedir."

HEDEF FİNANSAL İSTİKRAR

Banka, alımı yapılan altının miktarına dair spesifik bir rakam paylaşmadı; ancak bu adımın uzun vadeli bir "stratejik tahsis süreci"nin başlangıcı olduğunu belirtti. Açıklamada, altının geleneksel olarak bir değer saklama aracı ve çeşitlendirme enstrümanı olduğu hatırlatılarak, bu hamlenin riskleri azaltmak ve uzun vadeli finansal istikrarı desteklemek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

MERKEZ BANKALARI ALTINDAN VAZGEÇMİYOR

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankalarının talebi 2025 yılında –yıllık 1.000 tonun üzerine çıkılan önceki üç yıla kıyasla– bir miktar yavaşlamış olsa da, piyasanın doyum noktasından uzak olduğu görülüyor. 2025 yılında toplam 863 tonluk bir rezerv artışı yaşanırken, 2026'nın ilk çeyreğinde yüksek fiyatlara rağmen 244 tonluk bir talep gerçekleşti.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının bu yıl toplamda 700 ile 900 ton arasında altın satın almasını öngörüyor.

DOLARIN ROLÜ AZALDI

Analistler, merkez bankalarının altına yönelmesini küresel ekonomideki "bloklaşma" ve ABD dolarının rezerv para birimi olarak zayıflayan rolüne bağlıyor. Özellikle Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, konuyla ilgili raporunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yurt içinde tutulan altın, karşı taraf riski taşımaz ve yabancı yaptırımların veya mali kısıtlamaların ulaşamayacağı bir yerdedir. Küresel ekonomi rakip bloklara ayrıldıkça altın; evrensel olarak kabul gören, siyasi olarak tarafsız ve hiçbir hükümetin kontrolünde olmayan ender rezerv varlıklarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Kısacası, merkez bankalarının alımları fiyat kovalamakla değil, stratejik kırılganlığı azaltmakla ilgilidir."