İsviçre’nin Valais kantonunda yer alan Albinen köyü, nüfus kaybını önlemek ve bölgeyi yeniden canlandırmak amacıyla başlattığı yerleşim teşvik programını uygulamaya devam ediyor. Belirli şartları yerine getirerek köye taşınan ailelere, 70 bin İsviçre Frangı’nı aşan maddi destek sağlanıyor.

Albinen Köy Meclisi tarafından onaylanan ve yürürlükte olan projeye göre, köy sınırları içerisinde yaşamayı kabul eden kişilere nakdi yardım yapılıyor. Program kapsamında yetişkin başına 25 bin İsviçre Frangı, çocuk başına ise 10 bin İsviçre Frangı ödeme yapılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin alabileceği toplam destek miktarı 70 bin İsviçre Frangı’na ulaşıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen adayların belirli yasal ve mali şartları karşılaması zorunlu tutuluyor. Programın temel koşulları şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru sahiplerinin 45 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Teşvikten yalnızca İsviçre vatandaşları veya İsviçre’de yerleşik düzene geçme hakkı tanıyan "C Tipi" oturum iznine sahip yabancılar faydalanabiliyor.

Köye taşınacak kişilerin, Albinen’de en az 200 bin İsviçre Frangı değerinde bir konut satın alması, inşa etmesi veya mevcut bir yapıyı bu tutarda restore etmesi şart koşuluyor. Söz konusu mülkün "ikinci konut" veya "tatil evi" olarak değil, ana ikametgah olarak kullanılması isteniyor.

Destek alan kişilerin köyde en az 10 yıl boyunca kesintisiz yaşaması gerekiyor. Bu süreden önce köyden ayrılanların, aldıkları teşvik tutarını geri ödemesi yasal yükümlülük olarak belirtiliyor.

HEDEF NÜFUSU KORUMAK VE OKULU AÇIK TUTMAK

Albinen yönetimi, bu programla özellikle genç aileleri köye çekerek kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köy okulunu açık tutmayı ve yerel ekonomiyi hareketlendirmeyi hedefliyor. Dağlık bir bölgede yer alan köy, göç nedeniyle azalan nüfusunu bu tür teşvik projeleriyle dengede tutmaya çalışıyor.

Resmi makamlar, programın bir "vatandaşlık veya doğrudan oturum verme" aracı olmadığını, halihazırda İsviçre'de yasal olarak ikamet eden ve kırsal bölgeye yerleşmek isteyen kişilere yönelik bir sosyal destek projesi olduğunu vurguladı.