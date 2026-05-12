Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi.

Yurt İçi ve Gazze/Filistin: Vekâlet bedeli 17.250 TL olarak açıklandı.

Yurt Dışı (Diğer Ülkeler): Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6.350 TL olarak belirlendi.

Taksit İmkânı: Kızılay, kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kızılay'a Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Kızılay, kurban vekâleti vermek isteyen hayırseverler için oldukça geniş ve erişilebilir bir bağış ağı sunuyor.

Bağışçılar, kurumun resmi internet sayfası olan kizilay.org.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Akıllı telefonlarda bulunan Kızılay Mobil Bağış Uygulaması kullanılabilir.

Tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla bağış yapılabilir.

Bankaların ödeme ekranlarında yer alan Kızılay Bağış seçeneği ile de bağış yapılabilir.

Yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı aranabilir.

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine gidilerek yüz yüze kurban vekâleti verilebilir.





Güven ve Şeffaflık: 6 Aşamalı Kızılay Kurban Modeli

Türk Kızılay, bağışçılarının aklında soru işareti kalmaması adına kurban sürecini 6 aşamalı şeffaf bir modelle yürütüyor.