Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan kademeli gerileme, yaz aylarında evlenmeye hazırlanan çiftler için önemli bir avantaj sağladı. Nisan ayında rekor seviyelere çıkan fiyatlar nedeniyle takı alışverişini erteleyen vatandaşlar, mayıs ayıyla birlikte başlayan düşüş sonrası yeniden kuyumcuların yolunu tutmaya başladı.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle Kapalıçarşı’da ve mahalle kuyumcularında hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın ve çeyrek altındaki gevşeme, düğün masraflarını dengelemeye çalışan ailelerin bütçesine de bir nebze rahatlama getirdi.

ÇEYREK VE GRAM ALTINA İLGİ YOĞUNLAŞTI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Kapalıçarşı esnafı Muhammed Ersöz, piyasalardaki hareketliliğin daha çok yatırım amaçlı ürünlerde yoğunlaştığını söyledi.

Ersöz, vatandaşların özellikle çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bileziklere yöneldiğini belirterek, fiyat baskısının azalmasının evlenecek çiftlerin alışveriş kararlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Daha önce yüksek işçilik maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen ürünler yerine, vatandaşların aynı bütçeyle daha fazla yatırım değeri taşıyan altın ürünleri almaya çalıştığı kaydedildi.

Kuyumcular, düğün sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda çarşılardaki yoğunluğun daha da artmasını bekliyor.

TAKIDA YATIRIM TERCİHİ ÖNE ÇIKTI

Altın fiyatlarındaki değişim, düğün alışverişindeki tercihleri de etkiledi. Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören yüksek işçilikli takı setleri yerine artık cumhuriyet altını, tam altın ve işçiliksiz ajda bilezikleri daha fazla tercih ediliyor.

Çiftlerin takıyı yalnızca düğün aksesuarı olarak değil, aynı zamanda birikim ve yatırım aracı olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Özellikle “bozdururken zarar etmeme” düşüncesi, alışveriş tercihlerinde belirleyici unsur hâline geldi.

KUYUMCULARDA SENERLİ SATIŞ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan bankaların kredi kartı nakit avans limitlerini düşürmesi ve taksit imkânlarını sınırlandırması, vatandaşları alternatif ödeme yöntemlerine yöneltti. Altın fiyatlarının zirvede olduğu dönemde düğün alışverişi yapmakta zorlanan aileler, fiyatların geri çekilmesiyle birlikte yeniden kuyumcularla vadeli alışveriş yapmaya başladı.

Mahalle kuyumcularının tanıdığı müşterilere senet karşılığında ürün verdiği, ödemelerin ise birkaç aylık vadelerle elden gerçekleştirildiği belirtiliyor. Böylece geleneksel güven ilişkisine dayalı alışveriş modeli yeniden canlanmış oldu.