Kredi kartı kullanıcıları arasında yaygın bir alışkanlık olan ekstre borcunun asgari tutarını son ödeme gününde yatırma stratejisi, bazen ciddi bir finansal maliyet yüküne dönüşebiliyor. Birçok tüketici, asgari ödemeyi gerçekleştirdiğinde borcun dondurulduğunu veya sadece gecikme cezalarından kurtulduğunu düşünse de, bankacılık sistemindeki faiz işletim mekanizması çok daha karmaşık bir yapıda çalışabiliyor.

BORCUN KAR TOPU ETKİSİYLE BÜYÜMESİNE NEDEN OLABİLİYOR

Asgari tutarın son gün yatırılması kişiyi yasal takipten ve gecikme faizinden korumakla birlikte, kalan ana borç bakiyesi üzerinden akdi faiz işletilmeye devam edilmesine engel teşkil etmiyor. Bu durum, özellikle yüksek enflasyon ve sıkı para politikası dönemlerinde kredi faiz oranlarının yukarı yönlü ivmelenmesiyle birlikte, borcun kartopu etkisiyle büyümesine yol açabiliyor.

Ödeme yapıldığı ana kadar geçen süredeki faiz yükü ve bir sonraki döneme devreden bakiye, tüketicinin alım gücünü orta vadede doğrudan aşağı çekebiliyor.

BAZEN ERİŞİM KISITLIĞI YARATABİLİYOR

Bankaların risk değerlendirme algoritmaları açısından bu davranış biçimi, kullanıcının likidite yönetiminde zorlandığına dair bir sinyal olarak kabul ediliyor. Her ne kadar ödemelerin zamanında yapılması kredi notunu belirli bir seviyede tutsa da, toplam limitin büyük bir kısmının sürekli borçlu olarak devretmesi, kişinin "borçluluk rasyosunu" olumsuz etkileyerek yeni kredi limitlerine veya finansman araçlarına erişimini kısıtlayabiliyor.

BORÇ SARMALININ DERİNLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Asgari ödemeyi bir borç kapatma yöntemi olarak değil, yalnızca geçici bir nakit akışı düzenleme aracı olarak görmek finansal sağlık açısından kritik bir önem taşıyor. Toplam borcun tamamını kapatmak yerine sürekli asgari tutarı son güne bırakan milyonlarca kullanıcı aslında anaparayı eritmek yerine sadece bankacılık sistemindeki kredi kullanım maliyetini finanse etmekte ve borç sarmalının derinleşmesine zemin hazırlayabiliyor.