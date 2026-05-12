Kripto para piyasaları yeni haftaya güçlü ancak temkinli bir görünümle başladı.

Bitcoin, hafta sonunda 82 bin dolar seviyesini test ederek mart ayından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşırken, yatırımcıların odağı hem Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelere hem de ABD’de 14 Mayıs’ta görüşülecek kritik “Clarity Act” düzenlemesine çevrildi.

Analistler, ETF girişleri ve kurumsal talebin sürmesi halinde Bitcoin’in 85 bin dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini belirtiyor.

BİTCOİN GÜÇLÜ KALDI

Bitcoin yeni haftaya yaklaşık 82 bin 405 dolardan başladı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon endişelerinin artması riskli varlıklar üzerinde baskı oluştururken, Bitcoin’in bugün TSİ 10.52'de 80 bin 938 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlara göre spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü girişler ve kurumsal yatırımcı ilgisi piyasayı desteklemeyi sürdürüyor.

Ethereum ise sınırlı geri çekilme görülüyor. Ethereum bugün TSİ 10.52'de 2 bin 299 dolar seviyelerine geriledi.

GÖZLER ABD SENATOSU'NDA

Kripto piyasalarının gündemindeki en kritik noktalardan biri ise ABD’deki düzenleme süreci oldu.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nin 14 Mayıs’ta “Clarity Act” olarak bilinen kripto düzenleme tasarısını görüşmesi bekleniyor.

