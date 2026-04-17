Türkiye'des ekonomik kriz etkisini sürdürürken, kamu ihalelerinde tercih edilen yöntemlere yönelik tartışmalar da büyüyor. Muhalefetin kamu ihalelerinde şeffaflık eleştirileri sürerken, Ardahan’da yapılması planlanan spor tesisi ihalesinin sınırlı katılımla gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Yaklaşık maliyeti 542 milyon 229 bin 145 TL olan proje için düzenlenen ihaleye sadece belirlenen firmalar çağrıldı.

MİLYONLUK İHALEYE SINIRLI KATILIM

1 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ihalede, “1500 seyircili spor salonu ve atletizm pisti” yapımı için 6 firmanın davet edildiği öğrenildi. Kamuoyuna açık ihale yerine davetiye usulünün tercih edilmesi, rekabet koşullarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. İhalede en yüksek teklifin 540 milyon TL ile Öz-Res İnşaat tarafından verildiği belirtildi. Teklif tutarlarının yaklaşık maliyete oldukça yakın seyretmesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.