Dominik’teki son bölümde iki yarışmacı arasında çıkan gerilim kısa sürede büyürken, tartışmaya ağır sözler ve fiziksel müdahale girişimi damga vurdu. Lina ve Seren Ay arasında küfürlü sözler yarışmanın son bölümünde izleyenleri de şoke etti. Yaşananların ardından yapım ekibi tarafından acil durum konseyi toplandı.

ADA İÇİNDE HUZURU BOZUYOR

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ada içerisindeki huzurun bozulduğunu ve yarışmacı güvenliğinin riske girdiğini vurgulayarak kritik kararı açıkladı. Seren Ay Çetin’in artan fiziksel şiddet olayları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER...

Seren Ay Çetin ile Lina arasında yaşanan kavganın ardından konseyde tansiyon bir kez daha yükseldi. Küfürlü ifadelerin gündeme gelmesi üzerine Acun Ilıcalı duruma tepki gösterdi.

Lina, yaşananları aktarırken, “Sizden özür dileyerek onun sözlerini size söylüyorum. (kendisine edilen küfürlü sözleri söyledi) Ben de küfür etmeyi kes, bulaşığı yıkamayacağım dedim.” ifadelerini kullandı. Yarışmacılar da kullanılan sözlere sert tepki gösterirken Ilıcalı “Lina, sana yakışmıyor. Boş ver, gerek yok.” diyerek kısa bir mola verdi.

''HAYALİMİZİN ALAMAYACAĞI SÖZLER ETTİN''

Konseyde kendini savunan Seren Ay ise, “Benim üzerime atlayacaktı ben de kötü söz ettim. Niye şu an tekli konseydeyim bilmiyorum.” dedi.

Bunun üzerine Ilıcalı, “Kötü söz etmedin. Defalarca aklımızın hayalimizin almayacağı birbirinden çirkin sözler ettin. Saldırmaya kalktın. Oyun alanında da sakinleşmedin. Sonra konseyde de kendimi tutamıyorum dedin.” sözleriyle diskalifiye kararını açıkladı.

DİSKALİFİYE GLEDİ

Öte yandan, konsey öncesinde Ünlüler takımı arasında Seren Ay’ın yarışmaya devam edip etmemesine yönelik oylama yapıldı. Oyların eşit çıkması üzerine nihai karar, acil durum konseyinde verildi.



Bu gelişmeyle birlikte Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 serüveni 16. haftada sona ererken, alınan karar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.