Pek çok vatandaşın cüzdanının bir köşesinde unuttuğu, "nasılsa harcama yapmıyorum" diyerek açık bıraktığı kredi kartları, zaman içinde beklenmedik masraflarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Tüketici hukuku uzmanları ve finans analistleri, aktif olarak kullanılmayan ancak iptal de edilmeyen kredi kartlarının taşıdığı riskler konusunda tüketicileri uyarıyor. İşte kullanılmayan kredi kartlarının arka planındaki finansal gerçekler ve dikkat edilmesi gerekenler...

HARCAMA YAPMASANIZ BİLE BU ÜCRET KESİLİYOR

Tüketiciler arasında en yaygın yanılgılardan biri, hiç alışveriş yapılmayan bir kredi kartına yıllık üyelik ücreti yansıtılamayacağı düşüncesidir. Oysa bankacılık mevzuatlarına göre, bir kredi kartı sistemde aktif olarak tanımlı olduğu sürece içinde harcama olsun ya da olmasın sözleşmede belirtilen yıllık kart aidatı tahsil edilebilir.

Uzmanlar, tüketicilerin kartı fiziki olarak kullanmamasını ya da bir kenara atmasını "kapatma" işlemiyle karıştırdığını belirtiyor. Banka, o kart için arkada bir limit tahsis ettiği ve sistemi açık tuttuğu için yasal çerçevede bu ücreti talep etme hakkını saklı tutuyor.

Kartı sadece çekmeceye atmak ya da mobil uygulamadan "geçici olarak kullanıma kapatmak" aidat işlemesini durdurmaz. Kesin çözüm için resmi iptal süreci başlatılmalıdır.

"HABERİNİZ OLMADAN KREDİ NOTUNUZ DÜŞEBİLİR"

Finans analistleri, unutulan kartların sadece aidat borcu çıkarmakla kalmadığını, zincirleme olarak farklı finansal sorunlara da yol açabileceğine dikkat çekiyor. İşte sessizce büyüyen o tehlikeler:

Kredi Notu Depremi: Kullanmadığınız kartınıza yansıyan bir aidat borcunu, ekstrenizi kontrol etmediğiniz için fark etmeyebilirsiniz. Ödenmeyen bu borçlar yasal takibe ya da gecikmeye düştüğünde, Findeks kredi notunuz hızla aşağı çekilir. İlerleyen dönemde gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda bankalardan kredi ya da konut kredisi almanız zorlaşır.

Limit Engeli: Her insanın gelirine göre sahip olabileceği maksimum bir kredi kartı limit tavanı vardır. Kullanmadığınız bir kartın yüksek bir limite sahip olması, başka bir bankadan daha avantajlı bir kart almanızı veya limitinizi doğru yönetmenizi engeller.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanların, tüketicilerin finansal sağlığını koruması ve sürpriz borçlarla karşılaşmaması için önerdiği 3 altın adım şunlar:

E-Devlet Üzerinden Kontrol Edin: Adınıza açılmış ve varlığından bile haberdar olmadığınız tüm banka hesaplarını ve kartlarını e-Devlet (Risk Merkezi Raporu) üzerinden düzenli olarak kontrol edin.

"Kapatma" Değil "İptal" Talep Edin: Bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak veya şubeye giderek kartı tamamen kapatmak istediğinizi, "iptal" talebinizin sisteme girilmesini net bir şekilde belirtin.

Aidatsız Kart Seçeneğini Değerlendirin: Eğer kartı sadece acil durumlar için elinizde tutmak istiyorsanız, bankanızdan yasal olarak sunmak zorunda oldukları "aidatsız (yalın) kredi kartı" modeline geçiş yapmayı talep edebilirsiniz.