Dizi uyarlamasının senaryosunu Pete Jackson kaleme alacak. Warner Bros. Variety'nin özel haberine göre, Television tarafından üstlenilen yapım, onay alması durumunda HBO’nun yeni canlı çekim projeleri arasına katılacak. Kanal, daha önce The Batman evreninden uyarlanan ve 9 Emmy ödülü kazanan The Penguin dizisiyle dikkat çekmişti.

V for Vendetta, ilk olarak 1982’de Warrior adlı çizgi roman antolojisinde yayımlanmış, ardından DC Comics tarafından 1988’de tam seri hâlinde basılmıştı. Distopik bir gelecekte geçen hikâyede Britanya, Norsefire adlı bir parti tarafından yönetilmektedir. Toplumun her alanında baskının hâkim olduğu bu dünyada, Guy Fawkes maskesiyle simgeleşen anarşist “V”, sistemi yıkmaya çalışır. V, kaçırılmak üzereyken kurtardığı Evey Hammond ile birlikte hükümete karşı direniş örgütler.

Projeye imza atan Pete Jackson, 2022’de Somewhere Boy dizisiyle BAFTA TV Ödülleri’nde En İyi Senaryo adaylığı kazanmıştı. Jackson, aynı zamanda Matt Smith’in başrolünde yer aldığı The Death of Bunny Munro dizisinin de senaristliğini üstleniyor.

FİLMİ 130 MİLYON DOLAR HASILAT ELDE ETTİ

V for Vendetta, daha önce 2005 yılında beyazperdeye de uyarlanmıştı. Hugo Weaving’in V’yi, Natalie Portman’ın ise Evey’i canlandırdığı film, Wachowski Kardeşler’in kaleme aldığı senaryoyla James McTeigue yönetmenliğinde çekilmişti. Eleştirmenlerden övgü alan yapım, dünya çapında 130 milyon doları aşkın gişe hasılatı elde etmişti.

Warner Bros., filmin 20. yılı şerefine V for Vendetta’yı Kasım 2026’da sinemalarda yeniden gösterime sunmayı planladığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Öte yandan Channel 4, geçmişte benzer bir dizi projesi geliştirmeye çalışmış fakat bu girişim sonuçsuz kalmıştı.