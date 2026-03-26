İstanbul’da Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Dosyada tutuklu şüpheliler arasında yer alan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. YENİ HESAP İDDİASI Soruşturma kapsamında Kadayıfçıoğlu’nun, kamuoyunda bilinmeyen ve sınırlı bir çevre tarafından erişilebildiği öne sürülen bir sosyal medya hesabı kullandığı iddia edildi. Söz konusu hesabın yakın çevresi tarafından bilindiği ileri sürüldü. PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU Hesabın profil bölümünde yer aldığı belirtilen ifadeler dikkat çekti. Açıklama kısmında sert söylemlerin bulunduğu, “Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz” sözlerinin yer aldığı öne sürüldü. Ancak hesabın Kadayıfçıoğlu’na ait olduğuna dair resmi bir doğrulama bulunmadığı vurgulandı. SORUŞTURMADA YENİ BULGULAR Kundakçı’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada, şüphelilerin organize hareket ettiği ve saldırının planlı olabileceğine dair bulguların öne çıktığı belirtildi.

