Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta toplam krediler 25 trilyon 200 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 76 milyar TL artış kaydetti.

Kredi kompozisyonunda karışık bir görünüm izlendi. Tüketici kredileri 3 trilyon 153,1 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 985,9 milyar TL'ye düşerek önceki haftalardaki yükselişin ardından geri çekildi. Buna karşılık ticari ve diğer krediler 19 trilyon 61,0 milyar TL'ye yükselerek artışını sürdürdü. Taksitli ticari krediler de 3 trilyon 918,2 milyar TL ile yükseliş kaydetti.

ALACAKLARDA ARTIŞ SÜRDÜ

Kurumsal kredi kartları 923,4 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 693,2 milyar TL'ye çıkarak artış eğilimini sürdürdü.

Menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 367,3 milyar TL'ye gerilerken, toplam mevduat 29 trilyon 312,5 milyar TL'ye yükselerek güçlü bir artış gösterdi.

KKM BİTMEYE YAKIN SEYREDİYOR

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) düşüş eğilimini sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 28 milyon TL azalarak 1,47 milyar TL seviyesine geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 988,8 milyar TL'ye yükselirken, saklanan menkul kıymetlerde gerileme dikkat çekti. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler azalırken, yurt dışı yerleşiklere ait tutarlarda artış görüldü.

Yabancı para pozisyonlarında ise net genel pozisyonda daralma öne çıktı. Bilanço içi açık pozisyon -2,38 trilyon TL'ye genişlerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,41 trilyon TL'ye yükseldi. Sektörün net genel döviz pozisyonu 30,8 milyar TL'ye geriledi.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 550,1 milyar TL'ye yükselerek sınırlı artış kaydetti.