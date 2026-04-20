Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Arpaguş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda konuştu.

Geçen hafta Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin millet olarak herkesi derinden etkilediğini belirten Arpaguş, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Safi Arpaguş, kurbanın, insanın inanç ve ruh dünyasından toplumsal dokuya kadar derin anlamlar taşıyan bir ibadet olduğuna dikkati çekerek, Hazreti Adem'den bu yana süregelen bu ibadetin, kulun Rabb'ine yakınlaşma umudunun, rıza-i Bari'ye mazhar olma arzusunun bir tezahürü, hak ve hakikate ulaşma arayışının bir nişanesi olduğunu belirtti.

Kurban kesmenin, bir sadakat ve teslimiyet ifadesi, samimiyet ve fedakarlık göstergesi olduğunu anlatan Arpaguş, "Kişi kurban kesmekle Allah'ın hükmüne ram olduğunu, ona teslim olduğunu göstermiş olur. Allah'ın bahşettiği tüm imkan ve nimetleri, onun uğrunda feda edebileceğini ortaya koymuş olur. Bu yönüyle kurban ibadeti, müminin kalbindeki iman, ihlas ve takvanın bir nevi dışa vurumudur. Kurban ibadetinin ifasında aslolan da takvadır." diye konuştu.

Kurban ibadetinin ancak Rabb'in rızasını kazanmak için ifa edileceğini, tüm ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin de insana, hayata ve topluma bakan yönlerinin bulunduğunu dile getiren Arpaguş, "Gerek fert gerekse toplum açısından birçok hikmeti bünyesinde barındıran kurban ibadeti her şeyden önce, insanı Allah katında itibarsızlaştıran ve değersizleştiren bencillik, cimrilik, tamahkarlık ve nefse düşkünlük gibi kötü huylardan uzak tutar. Müminin ruhunu ve kalbini bu tür duygu ve düşüncelerden arındırarak onu yüksek ve yüce makamlara yükseltir." ifadesini kullandı.

Arpaguş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki bugün yeryüzü iyiliğe, huzura, merhamete susamış vaziyettedir. Onun için yürekleri dağlayan görüntülerin bayram sevinçlerini gölgelediği, müminleri hüzne boğduğu bugünlerde, kurban ibadetini umutları yeniden yeşertmeye vesile kılmalıyız. Vakit, umudunu bize bağlamış, gözlerini yollarımıza dikmiş bekleyen mazlumların, gariplerin, yetimlerin ve kimsesizlerin imdadına koşma vaktidir."

"1993'TEN BU YANA DEVAM EDEN ORGANİZASYON"

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 1975'den beri büyük bir hassasiyetle yardım faaliyetleri yürüttüğünü ve yeryüzünde ihtiyaç duyulan her yere milletin yardım elini uzattığını, dünyanın dört bir yanında inanç ve kültür farkı gözetmeksizin insanların yardımına koştuğunu söyledi.

Bu bağlamda TDV tarafından gerçekleştirilen Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu'nun da bu amaca matuf bir hizmet olduğunu belirten Arpaguş, "1993'den beri aralıksız devam eden bu organizasyonun en temel amacı, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. 34 yıllık bu süreçte vakfımıza emanet edilen kurbanları büyük bir hassasiyetle keserek yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin bayram sevinci yaşamasına vesile olduk." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin bu yıl da milletin kurban emanetlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle hem Türkiye'de hem de tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini vurgulayan Arpaguş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Türkiye'nin dört bir yanına ve başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara iyilik elini uzatacaklarını ve hüzün rüzgarlarını bayram sevincine dönüştürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

ETLERİN DAĞITIM ORGANİZASYONU

Bu yıl tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban faaliyeti gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kurban bağışlarının kabulünden etlerin dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle takip ediyoruz. Uhdemize tevdi edilen kurban emanetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız, vakfımızın gönüllüleri ve veteriner ekiplerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kurbanların etleri ise yurt içinde müftülüklerimiz ve vakıf şubelerimiz, yurt dışında da müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin lira yurt dışında kestirmek isteyenler için de 7 bin lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebileceklerdir. Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir."