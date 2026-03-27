Besiciler yavaş yavaş kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile kurban pazarlarını doldururken kurbanlık almak isteyen vatandaşlar da pazarlarda fiyat arayışına girişti. Ramazan Bayramı'nın geçmesiyle birlikte yeniden başlayan kurbanlık arayışında güncel fiyatlar da açıklandı. Kurban pazarlarında hareketlilik yeniden başladı.

KURBANLIK ALIMINDA FİYATLAR BELLİ OLDU

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte yavaş yavaş kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş satış fiyatları açıklanmaya başladı. Ülke genelinde yeniden kurtulan kurban pazarlarında görücüye çıkan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için belirlenen güncel satış fiyatlarında ilk kademeler belirlendi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar besiciler ile fiyat görüşmelerine başlamış durumda.

2026 GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI

2026 yılında Kurban Bayramı için belirlenen kurbanlık fiyatları açıklanmaya başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için belirlenen kurbanlık fiyatlarında ilk kademeler açıklandı. Besiciler ve hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerde bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin TL ile 45 bin TL aralığında değişecek.

Büyükbaş hayvanlarda canlı ağırlık fiyatı 400-450 TL aralığında olacağı belirtiliyor. Kesim ve parçalama işlemleri kurbanlık pazarlarında gerçekleştirilecek. Bu da ortalama olarak 600 kilo ağırlığa sahip büyükbaş kurbanlık fiyatının 270 bin TL olacağını gösteriyor.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tarihleri belirlendi. Bu takvime göre kurban bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü, bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mart Cumartesi günü bitecek.