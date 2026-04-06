Rusya’nın Özel Başkanlık Elçisi ve RDIF CEO’su Kirill Dmitriev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada küresel enerji piyasalarını sarsacak bir öngörü paylaştı. Dmitriev, küresel petrol fiyatlarının önümüzdeki iki hafta içinde varil başına 150 dolar seviyesine, hatta daha üzerine çıkabileceğini belirtti.

ARZ KESİNTİLERİ ÜRETİMİ VURUYOR

Dmitriev’e göre bu sert yükselişin arkasında sadece lojistik aksamalar değil, doğrudan üretimi etkileyen fiziki kesintiler de bulunuyor. Ünlü ekonomist ve fon yöneticisi, özellikle Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların enerji koridorlarını tehdit ettiğini ve bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

"Şu anki gidişat, varil başına 150 doların kaçınılmaz olduğunu gösteriyor."

FİZİKİ VE VADELİ FİYATLAR EŞİTLENECEK

Dmitriev, daha önce yaptığı analizlerde de petrol piyasalarındaki dengesizliğe dikkat çekmişti. Rus yetkili, petrol vadeli işlem fiyatlarının bir ila iki hafta içinde fiziki petrol fiyatlarıyla eşitleneceğini ve piyasanın gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacağını öngörüyor. Uzmanlar, bu durumun gerçekleşmesi halinde küresel ekonomide yeni bir enerji şokunun yaşanabileceği konusunda hemfikir.

AVRUPA İÇİN TARİHİN EN BÜYÜK KRİZİ UYARISI

Rus yetkilinin öngörüleri sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı. Dmitriev, yükselen enerji maliyetlerinin Avrupa Birliği ve İngiltere için tarihin en ağır enerji krizlerinden birini tetikleyebileceğini savundu. Petrol ve doğalgaz arzındaki kısıtlamaların, batılı ekonomilerde sanayisizleşme sürecini hızlandırabileceği uyarısında bulundu.