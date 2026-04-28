Berlin’e gelenlerin dikkatini çeken detaylardan biri, şehir genelinde çatılarda ve balkonlarda görülen güneş panelleri oluyor. Havaalanından merkeze uzanan demiryolu hattı boyunca çok sayıda binada bu sistemlere rastlanıyor. Almanya, bugün bir milyondan fazla kayıtlı kurulumla “şarj edilebilir güneş enerjisi” alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

ELEKTRİKÇİYE İHTİYAÇ DUYMAYAN SİSTEMLER

The i Paper’ın aktardığına göre, prize takılarak kullanılabilen hafif güneş panelleri, geleneksel sistemlere göre daha düşük maliyetli ve erişilebilir bir alternatif sunuyor. Kurulum için profesyonel elektrikçi desteği gerektirmemesi, özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için sistemi cazip hale getiriyor.

Birleşik Krallık hükümeti de bu modelin başarısını kendi ülkesinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Güvenlik düzenlemelerinde yapılması planlanan değişikliklerle birlikte, prize takılan güneş panellerinin yaz aylarında süpermarketlerde ve çevrimiçi mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.

“GÜNEŞ ENERJİSİ HAYATLARI DEĞİŞTİRDİ.”

Berlin’de yaşayan Paul, bu sistemleri “güneş enerjili bir hayata geçiş için başlangıç ilacı” olarak tanımlıyor. Evine kurulan sistem sayesinde elektrik için ayda yalnızca 12 euro ödediğini belirtiyor.

Paul ve eşi Ute, 2023 yılında garaj çatısına iki panel kurarak enerji dönüşümüne başladı. Paul’ün verdiği bilgiye göre çift, bu sayede ayda yaklaşık 70 euro tasarruf sağladı.

ELEKTRİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Birleşik Krallık hükümeti, benzer sistemlerin bir haneye yılda yaklaşık 110 sterline kadar tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor. "İstatistikler aksini söylüyor biliyorum, ama cihazları hangi saatlerde kullandığımız konusunda çok dikkatli davrandığımızı vurgulamak istiyorum" diyen ve kendini "istatistik fanatiği" olarak tanımlayan Paul, enerji kullanım alışkanlıklarının tamamen değiştiğini ifade ediyor.

"Güneş panelleri kurmanın, elektrik tüketimimizi yeniden düşünmemizi sağladığını düşünüyorum" diye vurgulayan Paul, şunları söyledi: "Güneş en tepede olduğunda çamaşır makinesini çalıştırır veya zamanlayıcı kurardık... Benim de robotik çim biçme makinem var, o da çok işime yaradı."

DAHA BÜYÜK SİSTEME GEÇİŞ YAPTILAR

İlk kurulumdan memnun kalan çift, daha sonra evlerinin güney cephesine daha büyük bir sistem ekledi. Böylece elektrik faturaları aylık ortalama 10 sterline kadar düştü. Çift, “Gündüz kullandığımızdan çok daha fazla elektrik depoluyoruz ve gece kullanıyoruz, bu sayede yılın büyük bölümünde elektrikten tasarruf ediyoruz ve sadece kış aylarında fatura ödüyoruz,” dedi.